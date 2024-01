Fabrizio e Federico Sansone, in arte I Sansoni, con lo spettacolo “Sogno a tempo determinato” approderanno venerdì 2 febbraio, alle ore 21.00, al Teatro Garden di Rende e sabato 3 febbraio (ore 21.00) al Teatro Cilea di Reggio Calabria.

Fratelli nella vita e sul palcoscenico, saliti alla ribalta come fenomeni del web e arruolati dal tg satirico Striscia la notizia, hanno deciso di tornare al loro primo amore: il teatro. Nel loro nuovo spettacolo – interpretando tutti gli stereotipi dei giovani sull’amore, sul lavoro, sulla società, sulla politica – s’interrogheranno sul futuro, cercando una risposta concreta alla domanda: ma i ragazzi di oggi possono uscire da questo “sogno a tempo determinato”?

I due attori e creator siciliani faranno tappa in Calabria con “L’Altro Teatro”, società guidata da Gianluigi Fabiano e Giuseppe Citrigno.

I biglietti sono acquistabili sul circuito Ticketone. Lo Spettacolo rientra nella Rete di Distribuzione L’ALTRO TEATRO” è co-finanziato con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate ad esito dell’Avviso “Programmi di Distribuzione Teatrale” della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura”.

I Sansoni, autori di loro stessi, sono fortemente devoti alla comicità a sfondo comico-satirico, ma non disdegnano la risata d’istinto. In ogni loro creazione lasciano un insegnamento, anche se recondito o apparentemente nascosto, c’è sempre un motivo per cui ironizzano.

Durante gli anni della pandemia hanno fatto compagnia a milioni di italiani con diversi format digitali che hanno ottenuto un grande successo tra cui “Scrivi un’email” e “Chiedo per un amico”.

Campioni del web con più di 400 milioni di visualizzazioni, sono noti per la serie dedicata al “fastidio” e per i loro “web-metraggi”. I Sansoni hanno debuttato a teatro nel 2018 con il loro primo spettacolo “Fratelli, ma non troppo!” che ha riscontrato un grande successo di critica e pubblico e che nel 2021 debutta a livello nazionale nei teatri italiani. A fianco delle esperienze teatrali, sono numerose anche le apparizioni televisive.

Nel 2022 tornano e proseguono l’avventura teatrale e per la prima volta debuttano a livello nazionale nei teatri italiani, toccando con lo spettacolo “Fratelli… ma non troppo!” tutto il Sud Italia e, vera novità assoluta, il Centro e Nord Italia tra cui Milano, Torino e Roma.

I Sansoni sono attivi quotidianamente sulle loro piattaforme digitali; comunicatori e showman 2.0 hanno prodotto più di 300 puntate inedite per oltre 1000 ore di contenuti. Attenti e sensibili ai temi di attualità e alle tendenze in continua evoluzione i loro prodotti virali li posizionano tra gli artisti e creator digitali più apprezzati in Italia e con un trend in continua crescita di anno in anno.