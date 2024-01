Sicuramente positivo è il bilancio delle attività svolte dal Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria negli ultimi dodici mesi a dimostrazione della costante operosità dei Carabinieri di questa provincia. La costanza dell’impegno dell’istituzione è rappresentata non solo sul piano della repressione dei fenomeni criminali, ma anche sul fronte della prevenzione.

Quando parliamo di sicurezza facciamo riferimento ad un concetto complesso che sottende una varietà di espressioni: dal furto in abitazione, alla rapina, dalla pedofilia e lo stupro, all’omicidio, fino alla criminalità mafiosa che gestisce i grandi traffici transnazionali (droga, armi, immigrazione clandestina) e che reinveste e ricicla enormi quantità di denaro alterando le regole del libero mercato. La “criminalità diffusa” e la “criminalità predatoria” di questa provincia, seppur costituiscano apparentemente una minaccia di minore entità rispetto a quella organizzata, hanno in loro stesse la caratteristica dell’aggressività che le connota come le espressioni criminali più temute dalla collettività.

L’elevato numero dei servizi esterni, dei controlli su strada, degli arresti in flagranza, sono il segno di un’opera che si sostanzia in fatti concreti ad esclusivo vantaggio della tranquillità delle popolazioni che sono state a noi affidate. L’Arma garantisce un servizio di “pronto intervento”, in grado di