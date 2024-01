di Grazia Candido – Il fenomeno de “I Soldi Spicci” stende ancora una volta, Reggio Calabria e lo fa, analizzando l’amore in tutte le sue sfaccettature. Risate, applausi, esilaranti momenti tragicomici hanno scandito una piacevolissima serata organizzata dall’Arts Promotion di Mario Russo che porta a casa, meritatamente, un sold-out e l’immagine di un teatro “Francesco Cilea” gremito.

Con “Tutta colpa del poliamore”, il nuovo spettacolo del duo siciliano Claudio Casisa e Annandrea Vitrano, ieri sera nella massima culla dell’arte reggina, è stato segmentato non solo il sentimento ma, in chiave ironica, si è analizzata la relazione degli innamorati.

I protagonisti, in un atto unico, tra battute pungenti ma pulite, sapientemente incastonate nei tempi comici, arrivano al punto di chiedersi se aprire la coppia a nuove relazioni possa essere la modalità giusta per innaffiare e rendere sempre viva la radice del sentimento.

Riaccendere quella scintilla che possa rinvigorire l’amore (“Cerchiamo benzina, fuoco, passione, trasgressione – urla Annandrea – apriamoci a nuove esperienze noi e gli altri. Innalziamo la passione e spegniamo il romanticismo”) è il punto centrale di un testo ben scritto nel quale i due giovani attori si calano senza alcuna difficoltà.

Annandrea e Claudio hanno fatto il salto dal web al live confermando agli scettici non solo un talento innato e raro, ma anche l’attaccamento di un pubblico che non perde l’entusiasmo e la voglia di continuare a seguire i due artisti. La vittoria del duo è saper riunire giovani e non, in platea infatti, non ci sono solo ragazzini ma tanti genitori, coppie adulte, anziani che hanno voglia di divertirsi, prendersi in giro e perchè no, analizzare con i protagonisti il loro rapporto di coppia.

I Soldi Spicci scardinano la coppia tradizionale, indagano sulle varie tipologie di amori presenti nel mondo e sì perchè “ci hanno convinto che ne esiste solo una – afferma Claudio – ma in realtà, ce ne sono tante: il poliamore, la coppia aperta. All’inizio pensavamo fosse un tema ostico invece, al pubblico piace molto”.

Sul palco, Annandrea è l’irriducibile femmina alpha al cubo, esuberante, pronta al cambiamento, mentre Claudio è sempre alla difesa del maschio, il fidanzato romantico che vuole sposarsi, sottomesso fino allo zerbinaggio estremo.

Il ritmo dello spettacolo è intenso e in quel racconto puntiglioso spicca una comicità fresca, accattivante, leggera. Si ride e si riflette non solo sull’amore: chi guarda il live non può che pensare alle nuove generazioni che forse, dovrebbero prendere spunto dai Soldi Spicci, giovani che hanno creduto in un sogno, hanno studiato tanto, hanno sentito forte la voglia di rivalsa e alla fine, ce l’hanno fatta.

La standing ovation finale è la dimostrazione del profondo rispetto e del gradimento del pubblico per due brillanti interpreti che hanno ancora tanto da raccontare al Bel Paese.

E un punto di lode va anche al manager Russo, un professionista capace di creare armonia, un uomo di grande spessore che si è sempre distinto nel settore ma, soprattutto, un galantuomo rispettoso del lavoro altrui, capace di eliminare ogni barriera con persone che la pensano diversamente da lui e disponibile con gli addetti alla comunicazione.