di Grazia Candido – Unità è la parola d’ordine di Fratelli d’Italia che, da Reggio Calabria per la chiusura dei congressi, ieri mattina sino al tardo pomeriggio all’hotel Excelsior, ha riunito i big del partito del Premier Meloni.

Un incontro molto partecipato, presieduto dal senatore Raoul Russo e dalla parlamentare Carmela Bucalo, nel quale sono stati eletti i neo coordinatori provinciale e cittadino del partito che, da oggi in poi, saranno gli occhi e la voce del territorio a livello locale.

Ad aprire i lavori l’uscente responsabile ed europarlamentare Denis Nesci che parla di “un importante percorso di crescita del partito sostenuto da amici e militanti che lo hanno appoggiato in un periodo politico non molto facile”.

“Fratelli d’Italia era al 3,2% e chi pensava fosse un progetto pronto a morire alla fine, si è ricreduto – afferma Nesci -. Ai due futuri coordinatori, Bruno Squillaci ed Ersilia Cedro, cedo il testimone perché so che siete due persone responsabili e avete la consapevolezza di avere una squadra unita. Le scelte e tutto ciò che abbiamo costruito in questi mesi, sono state fatte con una condivisione totale”.

L’eurodeputato ricorda più volte “la responsabilità di rappresentare il primo partito di Italia guidato dalla leader Giorgia Meloni e non possiamo permetterci di sbagliare” ma non può esimersi nel fare un attacco diretto all’attuale Amministrazione comunale: “Reggio merita una città che splenda, merita una nuova classe dirigente”.

La parlamentare e coordinatrice regionale di FdI Wanda Ferro si complimenta con il trio “Nesci, Neri, Calabrese un team che ha portato in modo responsabile un lavoro egregio” ma anche rimarca “la presenza di persone che, nel corso del tempo, hanno lasciato una storia importante”.



“La grande conquista è di aver saputo decidere, il nostro vero motore è il partito – tuona la Ferro -. I migliori scendono in campo, tante sono le scommesse ma, le dobbiamo guidare insieme a voi. Siamo il primo partito a livello nazionale e nessuno ci può togliere la storia dalla quale veniamo. A voi (si rivolge ai neo coordinatori) un testimone di impegno e che possiate realizzare i sogni, le idee e tramutarle in azioni. Ai giovani invece, dico di poter vedere il centro destra in questa città di nuovo governare. Le battaglie non si fanno sui social, ma dietro un tavolo. Chi colpisce uno di noi, ha colpito tutti”.

Parla di “coesione ed unità nell’interesse dei territori” l’assessore regionale Giovanni Calabrese che, “in piena sinergia con il Governatore Occhiuto e tutta la Giunta stiamo lavorando per dare di nuovo lustro ad una terra martoriata da governi poco attenti che, purtroppo, hanno fatto scappare i nostri giovani, le nostre più preziose risorse”.

Prima di far presentare ai neo coordinatori Cedro e Squillaci il proprio programma, è il senatore Fausto Orsomarso a rimarcare “che è vero che ognuno dei presenti ha una storia e io sono orgoglioso di avere una storia che non guarda al passato, ma al futuro”.

A ribadire però il senso dei congressi ci pensa il presidente del Gruppo consiliare alla Regione Peppe Neri che delinea il quadro netto di FdI: “Stiamo facendo un congresso unitario che non è unitario sulla carta, ma lo è davvero. Il congresso è unitario non perché si è arrivati a cedere o ad ottenere qualcosa, ma lo è perché da oggi in poi, in città e in provincia di Reggio Calabria non esistono fazioni, correnti, niente che non sia un partito unito, che sta rinascendo oggi con i suoi componenti democraticamente eletti. Non ci saranno da ora in poi, commissari, pertanto vi chiedo di lavorare per il partito. Io darò tutto il supporto massimo e non metterò il cappello su nessun tipo di candidatura né provinciale, né cittadina dei coordinamenti. Il nostro obiettivo – puntualizza a toni alti il capogruppo di FdI – è la crescita del partito. Ora, dobbiamo dare una prova di maturità. Io non chiamo nessuno ma rispondo a tutti, chi si vuole impegnare nel partito chiama me, Calabrese, non ci sono più referenti che coprono politicamente qualcuno, la copertura politica da ora in poi, ce l’avete voi. Sono finite le coperture politiche finalizzate a tutelare singole posizioni. Adesso, dobbiamo garantire un partito serio e che operi per il bene della comunità”.

Di seguito gli eletti al Coordinamento cittadino:

Pasquale Naso, Valerio Nucera, Stefano Princi, Mariangela Barbaro, Antonino Tripodi, Demetrio Quattrone, Pietro Morisani, Giuseppe Quattrone e Mario Latella.

Nominati (senza votazione) anche i Probiviri: Blasimme Massimo, Perrelli Franco, Praticò Natale, Fazio Antonino, Palermo Salvatore.

Nei prossimi giorni, per come prevede il regolamento congressuale, la coordinatrice Ersilia Cedro provvederà a nominare altri 5 componenti del Coordinamento cittadino.