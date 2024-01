Il parroco di Varapodio, nel Reggino, don Giovanni Rigoli, di 38 anni, è stato aggredito da due persone, che si sono poi allontanate, a conclusione di una celebrazione eucaristica. Il sacerdote ha riportato lesioni per le quali si è reso necessario il suo ricovero nell’ospedale di Gioia Tauro.

Sull’episodio hanno avviato indagini i carabinieri, che stanno cercando di identificare i responsabili ed accertare i motivi dell’aggressione.

Il vescovo della Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi, monsignor Giuseppe Alberti, ha espresso, in una dichiarazione, una “ferma condanna” contro l’aggressione, e “vicinanza” a don Giovanni Rigoli. “Siamo profondamente sconvolti – ha detto monsignor Alberti – per questo atto di violenza. Gli attacchi contro i membri del clero non solo colpiscono la persona che li subisce, ma feriscono anche la fede e la spiritualità della nostra comunità”.