Si avvia a conclusione, con la serata del 5 gennaio, la seconda edizione del “Revivamus Bethleem – Un viaggio nel tempo”, progetto che nato lo scorso anno su proposta della Parrocchia e che ha poi visto la partecipazione dell’intera comunità locale. Un successo oltre ogni aspettativa quello di questa edizione, che si concluderà il 5 gennaio, sotto la guida e la direzione artistica della Pro Loco Placanica, nata appositamente con lo scopo di far crescere e conoscere questo straordinario evento, molto più di un semplice presepe vivente.

Il Revivamus Berhleem infatti è una sorta di viaggio nel tempo, il cui unico fine è quello di far immergere i visitatori in un’ambientazione unica e suggestiva che possa riportare indietro nel tempo, facendo rivivere emozioni e sentimenti legati alla Natività. L’intento è quello di dare vita ad un suggestivo “set cinematografico”, in cui passeggiare e sentirsi parte di esso, protagonista di un viaggio nel tempo.

Un evento che riesce a mettere assieme una intera comunità e che, grazie all’impegno costante di tutti, ha ottenuto risultati importanti sia in termini di presenze che di riconoscimenti. Nelle prime due serate del 26 e 30 dicembre, si sono registrate circa seimila presenze, un vero boom per il piccolo centro di Placanica che vanta circa mille abitanti. Tanti visitatori soddisfatti e grandi aspettative per l’imperdibile serata conclusiva prevista per la giornata del 5 gennaio con il passaggio di una luminosa stella cometa che annuncerà la nascita di Gesù e l’arrivo dei Re Magi.