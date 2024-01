Alle 21:15, sabato 20 gennaio, il nuovo emozionante appuntamento con la rassegna Synergia 48. Rinviato lo spettacolo “La Musica dell’anima. Ritratto di Eleonora Duse tra le note della sua epoca”

Sabato 20 gennaio “Il lago dei Cigni” del Russian Classical Ballet emozionerà il pubblico della rassegna Synergia 48, organizzata dall’associazione culturale Nicola Antonio Manfroce di Palmi, presieduta da Antonio Gargano, e finanziata con l’avviso pubblico Promozione Eventi Culturali 2022 della Regione Calabria. Il sipario si alzerà alle ore 21:15.

«Purtroppo per gravi problemi familiari, Pamela Villoresi ha comunicato la sua impossibilità a presenziare. Siamo, pertanto, stati costretti ad annullare lo spettacolo previsto per domenica 21 gennaio “La Musica dell’anima. Ritratto di Eleonora Duse tra le note della sua epoca”. Ci dispiace molto per questo momento difficile e confidiamo di potere presto programmare nuovamente lo spettacolo». Così Antonio Gargano, presidente dell’associazione Amici della Musica, Nicola Antonio Manfroce aps di Palmi.

Balletto in due atti, con le straordinarie musiche di Ciaikovskij, l’intramontabile coreografia di Marius Petipa e i costumi di Evgeniya Bespalova, il Lago dei Cigni è il classico ottocentesco per antonomasia che da oltre un secolo emoziona il pubblico di tutto il mondo.

Una storia d’amore, tradimento e trionfo del bene sul male incarnati dalla purezza del cigno bianco e dalla tenebrosità del cigno scuro.

La straordinaria interpretazione del Russian Classical Ballet esalta la poesia romantica insita nella storia, offrendo al pubblico una produzione con sontuose scenografie, raffinati costumi e un cast guidato da stelle dello scenario internazionale del balletto. Lo spettacolo sarà scandito dalle letture di Marco Mittica, attore di teatro della Scuola di Recitazione della Calabria.