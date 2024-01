“Lo scorso fine settembre avevo incontrato sindaci e organizzazioni sindacali per discutere in merito ai delicati lavori sulla Galleria Limina. Un intervento che rischiava di creare enormi disagi e pesanti ricadute sulla viabilità di una parte molto importante della Calabria.

Durante quella riunione avevo informato i partecipanti che la soluzione progettuale preliminare indicata dalla Regione, quella che prevede lavori notturni senza mai chiudere la strada al transito dei veicoli, aveva trovato la condivisione della direzione dell’Anas.

Oggi posso annunciare con soddisfazione che la direzione operativa dell’Anas ha elaborato definitivamente il progetto finale dell’intervento.

I lavori sulla Galleria Limina, pertanto, avranno inizio entro il mese di marzo, in piena coerenza con quanto era stato previsto dalla Regione, e senza alcun allungamento dei tempi complessivi dell’appalto”.

Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.