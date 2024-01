“Dopo un giorno dall’annuncio in pompa magna del Sindaco Falcomatà della riapertura al pubblico e la rimessa in funzione del tapis roulant, questa è la situazione che si presenta alla città: cancelli di nuovo sbarrati, tapis roulant fermo e cittadini delusi”.

Con queste parole il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale, Federico Milia, denuncia il cambio di rotta dell’ Amministrazione Falcomatà: dalla riapertura al pubblico del tapis roulant alla sua chiusura non sono trascorse neppure 24 ore.

“È vergognoso illudere i cittadini, proclamando riaperture che non sono oggettivamente reali, al solo scopo di distrarli dalla verità, una verità che stiamo cercando in tutti i modi di portare alla luce, in consiglio comunale come per strada, in mezzo alla gente” prosegue il consigliere.

“Ieri ho condiviso la soddisfazione per il risultato ottenuto dopo mesi di richieste, interrogazioni, solleciti presso gli uffici competenti, riproponendo sui social un video che realizzai il 12 luglio per denunciare la chiusura del tapis roulant in piena stagione estiva” dichiara Milia nella nota.

“Ma le soddisfazioni per il lavoro svolto, ai tempi dell’ Amministrazione Falcomatà, ahimè, durano poco: oggi 4 gennaio, alle ore 13, a distanza di un giorno dall’annuncio della sua riapertura, i cancelli del tapis roulant sono chiusi. Vedo dietro quel cancello tutta la disillusione di una città ferma, come quel tappeto che non si muove” conclude amareggiato Milia.