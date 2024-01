Il 29 dicembre 2023 con grande gioia, abbiamo concluso la seconda edizione dell’iniziativa “Pasqua Solidale”, un progetto che ha visto la sua conclusione con la consegna di giocattoli alla ludoteca del reparto di pediatria del GOM di Reggio Calabria.

Questa iniziativa, nata dalla vendita delle uova di Pasqua, ha riscosso un successo incredibile grazie al sostegno e alla partecipazione attiva dei cittadini e associazioni. La risposta entusiastica all’annuncio promosso dalle associazioni Valentia e A.I.A. Reggio Calabria ha dimostrato ancora una volta quanto sia forte lo spirito di solidarietà nella nostra comunità.

Un caloroso ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito all’acquisto delle uova di Pasqua. Il vostro supporto ha permesso di rendere le festività più dolci e gioiose per moltissimi bambini, portando sorrisi e allegria nei loro cuori.

Vogliamo anche esprimere la nostra gratitudine alla palestra Gymsportlife per il loro impegno e partecipazione all’iniziativa. Il loro supporto è stato fondamentale per il successo di questa causa.

Questo evento ha dimostrato che, quando le varie realtà associative si uniscono e lavorano insieme, si possono realizzare grandi cose per il bene della nostra comunità. La solidarietà e l’impegno congiunto sono la chiave per costruire un futuro migliore per tutti.

Grazie di cuore a tutti! Il vostro aiuto e sostegno fanno la differenza.

Nella foto presenti: Daria Arena, Gaetano Sergi (referente Ass.Valentia) Dott. Minasi Domenico , primario.

Dirigenti medici : dott.sse Agnello Rita, Attina’ Tiziana, Giordano Teodolinda, Sgro’ Domenica, personale infermieristico e oss.