Miss Mondo Calabria 2021 e studentessa universitaria, la 20 enne alta 1.84 di Reggio Calabria è stata una delle Teen contro le Milf nella puntata di venerdì scorso nella trasmissione condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Modella di professione e responsabile moda dell’agenzia ‘andreacogliandroeventi‘, esclusivista del concorso di bellezza per la regione Calabria di Miss Mondo, commenta cosi: “ho sempre desiderato vedere questo programma da vicino e sono davvero felice di averne fatto parte. È stata un’esperienza bellissima, puro divertimento sia all’interno dello studio che fuori con le ragazze del mio team che mi hanno accompagnato in questo percorso.”

Non ci resta che farle un grosso in bocca al lupo per il futuro sia nel campo della moda che in quello dello spettacolo.