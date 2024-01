Si è svolta a palazzo Alvaro, sede della Città metropolita, la cerimonia di giuramento delle nuove guardie volontarie ecozoofile di protezione ambiente dell’ANPANA GEPA. All’evento erano presenti il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, il vice Carmelo Versace, la presidente dell’Anpanagepa, Tiziana Di Giacomantonio e la sua vice Antonia Labate.

ANPANAGEPA è un’associazione ODV, riconosciuta di Protezione civile, che collabora con le istituzioni, in particolare con la Prefettura, e con la polizia metropolitana per la tutela della fauna selvatica. I volontari operano per favorire il rispetto degli animali e della natura.

«Sono dieci anni che collaboriamo e voi date una grossa mano all’Amministrazione più in generale della città – ha spiegato il sindaco Falcomatà nel suo intervento – è vero che lo fate come guardie zoofile ma soprattutto come cittadini. Perché serve una sensibilità ai temi dell’ambiente in generale, e per la cura e la tutela degli animali, per fare di questa passione un mestiere. A volte assistiamo ad atti vandalici e distruzioni prive di senso. Ce ne vorrebbero tanti come voi per far capire che i beni comunali non sono del Comune, ma sono di tutti. Per questo motivo, la sinergia che abbiamo da anni non si concretizza solo come attività di segnalazione o di repressione, ma anche come stimolo educativo su una base culturale di educazione civica».

«L’attenzione su questi temi deve essere quotidiana e costante, – ha concluso poi il sindaco metropolitano – voi continuate ad essere per noi un punto di riferimento importante che oggi si arricchisce di altre sette guardie sotto la guida della presidente».