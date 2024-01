La fortuna fa tappa in Calabria e con precisione a Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria, dove una 30enne, grazie a Bingo90, il classico gioco a 90 palline firmato da tombola.it che rende allegro e coinvolgente il bingo online, è riuscita a festeggiare l’arrivo del nuovo anno conquistando un jackpot da oltre 14 mila euro. Il gioco Bingo90 si basa su un sistema di 90 numeri secondo la tradizione italiana della tombola con jackpot progressivi a ogni partita. Come riferisce Agipronews, la fortunata vincitrice, spendendo solo 2,40 euro, si è aggiudicata l’ambito jackpot con il numero 38.