Ettore Giuradei ha da poco pubblicato il videoclip “Below Sea Level” estratto dal nuovo album “Nevrotica/Politica”, uscito il 23 maggio scorso per FreecomHub. All’LSS Theater di Polistena (RC), per l’unica data calabrese del club tour, Ettore sarà accompagnato da Giacomo Papetti al bass IV, Fidel Fogaroli al synth, piano rhodes e mellotron, Filippo Sala alla batteria e Vincenzo Albini al violino. La stessa band con cui il cantautore ha registrato l’album, con la produzione artistica di Marco Parente. I biglietti costano 15 euro e si possono acquistare direttamente dal sito del teatro www.volumeaps.org oppure si potranno acquistare la sera stessa, sul posto. L’evento è organizzato in collaborazione con Collettivo Zero di Bellantone.

Info: 371 3465911 – 351 7258381.

Apertura porte e bar ore 20.00.

Inizio concerto ore 21.30.

A questo link è possibile scaricare il press kit relativo al disco: https://drive.google.com/open?id=1HeCIj475H-wMYFwMwLZWvVXZZP1p5G7D&usp=drive_fs