Cerimonia di premiazione concorso nazionale di poesia per la Shoah e la Pace.

Orgogliosa per i riconoscimenti ottenuti dalle nostre scuole.

La Giornata della Memoria serve soprattutto per non dimenticare

ciò che è accaduto nel secolo scorso; ed è oggi anche un

contributo contro ogni forma di tirannia e a favore della

democrazia e della Pace.

“Ricordare ci impone di tenere alta la guardia contro i nuovi

rigurgiti di odio che non possono lasciarci indifferenti, affinché si

plachino i semi del fanatismo e dell’intolleranza e germogli in

ogni cuore la Pace, dichiara il vicesindaco con delega

all’istruzione, Solidea Schipilliti.

L’evento fortemente sostenuto dal Sindaco della città di Palmi,

avv. Giuseppe Ranuccio e da tutta l’amministrazione comunale,

si è svolto lunedì 29 gennaio presso la Casa della Cultura alla

presenza di istituzioni politiche e religiose, dirigenti

scolastici,insegnanti, studenti, poeti e genitori.

“Voglio rivolgere un plauso, aggiunge il vicesindaco, alla

promotrice e ideatrice del concorso, ambasciatrice di pace,

professoressa Miriam Jaskierowicz Arman, per aver coinvolto la

nostra città e per aver scelto Palmi come sede per la premiazione

di questo prestigioso concorso.

Grazie ai dirigenti scolastici per aver accolto il nostro invito, ai

poeti e ai ragazzi delle nostre scuole per i meravigliosi elaborati e

per i riconoscimenti ottenuti.”

“Un ringraziamento anche a tutti i relatori: al dottore Carlo

Zonato, Presidente della Universal Peace Federation Italia; alla

dottoressa M. Gabriella Mieli responsabile relazioni esterne ed

internazionali Universal Peace Federation; alla dottoressa Lucia

De Fiore, Presidente dell’associazione Italia Israele di Cosenza;

alla dottoressa Lucia Anita Nucera assessore al Welfare per il

comune di Reggio Calabria; alla dottoressa Daffiniti Antonella

Vicepresidente del concorso; a Don Silvio Mesiti parroco emerito

della Concattedrale di Palmi.

La vicesindaco si dichiara orgogliosa per i riconoscimenti ottenuti

dalle scuole di Palmi, l’Ist. Einaudi Alvaro e l’Ist. comprensivo San

Francesco.

“Importante è stato il coinvolgimento dei ragazzi delle nostre

scuole perché è dai più giovani che bisogna partire per educare

ad una cultura di Pace, alla fratellanza e solidarietà fra i popoli.

Il vicesindaco conclude citando una delle più importanti frasi di

Nelson Mandela:”E’ più facile imparare ad amare che ad odiare,

perché L’Amore, per il cuore umano, è più naturale dell’odio.”