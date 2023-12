Il sindaco metropolitano, Giuseppe Falcomatà, ha partecipato al consueto scambio di auguri natalizi dell’Atam, la società di trasporto pubblico locale partecipata da Palazzo Alvaro e dal Comune. All’iniziativa, oltre all’amministratore delegato della società, Giuseppe Basile, ai membri del Cda ed ai lavoratori, era presente anche il consigliere regionale Giovanni Muraca.

«È un appuntamento cui tengo particolarmente», ha spiegato Falcomatà aggiungendo: «Il rapporto che, in questi anni, si è creato con Atam è qualcosa che va oltre l’aspetto istituzionale. Insieme, infatti, abbiamo condotto un percorso di crescita che, come amministrazione, ha dato ottimi risultati sia in termini di servizi sia in ogni aspetto legato alle dinamiche ed alla tutela del lavoro».

«Sono molto orgoglioso – ha spiegato – di quello che Atam è diventata, di quanto fatto sotto il profilo del risanamento economico e della forte crescita in termini di innovazione e rinnovamento. Naturalmente, si può e si deve fare di più. È un passaggio obbligatorio, ne siamo consapevoli, soprattutto per legittimare e dare sostanza agli interventi che stiamo facendo sulla sede o sul parco mezzi. Adesso, dobbiamo lavorare per rendere la città più accessibile, dotandola di un piano di mobilità sostenibile e al passo coi tempi».

«Insomma – ha concluso il sindaco Falcomatà – bisogna operare per mettere in campo ogni azione utile a sostenere questo programma di vera e propria rinascita. Con questi buoni auspici e con un rinnovato impegno per il 2024, formulo i miei più sinceri auguri a tutti i lavoratori che contribuiscono a rendere Atam sempre più grande, con un pensiero particolare riservato a quanti sono prossimi al pensionamento. Un augurio che esprime appieno il senso di famiglia allargata che, da sempre, contraddistingue questa splendida realtà reggina».