La scuola Materna Cipriani Daniela in collaborazione con l’associazione Borgo Nocille , domenica 17 hanno dato vita ad un presepe vivente molto particolare ed apprezzato,nel quale i protagonisti sono stati i bambini.

In una location molto caratteristica, in un serata mite, i numerosi visitatori si sono immersi nelle atmosfere di un tempo, allietandosi anche con l’ottimo menù preparato appositamente per la serata.

La Scuola e l’associazione ,hanno il piacere di annunciare per giorno 6 Gennaio un altro presepe, nel quale verranno coinvolti anche i genitori degli alunni.

Da non perdere !!!