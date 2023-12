di Isidoro Pennisi – Chi ha navigato nello Stretto di Messina nelle due direzioni descrive in maniera esaustiva quanto le leggende siano fondate su dati di realtà e sui pericoli nel navigarlo: sono i vortici, lo scontro delle correnti di marea, la differenza di temperatura tra il mar Ionio e il Tirreno. La descrizione letteraria che ne fa Omero, in sostanza, ha una drammaturgia fondata su una conoscenza diretta o indiretta della sua geografia.

Separandoci dalla drammaturgia omerica, e guardando oggi la sua geografia, le cose stanno come allora. Lo Stretto solca una compagine d’origine unica negli strati profondi di una storia geologica. Taglia un’unità di formazione che ha trovato, da ambedue le coste, identici adattamenti agli eventi naturali come il raccogliersi e scendere al mare, allo stesso modo, delle acque che precipitano dalle colline lungo i letti delle fiumare pietrose. Lo stesso ordine, alle spalle del mare, degli sproni; prue di roccia di un entroterra ripido nel salire di quota e che le erosioni meteoriche hanno trasformato in capisaldi isolati. Stessa natura e paralleli i comportamenti umani che disegnano il territorio. Paesaggi nati da pratiche agricole identiche; stessi atteggiamenti di fronte alle correnti e ai venti che avevano imposto un sistema d’approdi sicuri costieri e gemellari, nei quali cercare alternativamente riparo. Il mito già avverte dell’unità, lasciandoci il messaggio dell’inseparabilità dei nomi: Scilla e Cariddi fanno velo alla leggendaria storia del rischio, alla realtà delle promesse di sicurezza che reciprocamente l’una e l’altra costa offrivano. L’errore degli storici e di cedere all’inganno della passione che circoscrive le letture e le ricerche, al loro particolare universo. Così, abbiamo storie separate di Messina e di Reggio Calabria. E’ identica la forza d’animo che spinge le due popolazioni, dopo il 1908, a ricostruire, sulle rovine, le loro città, riorganizzando, attraverso i Piani Urbanistici Borzì e De Nava, due città differenti solo in dettagli di una regola ordinata da una stessa urbanistica: complementari se non uguali il decoro delle architetture del centro storico, lo sfrangiarsi delle periferie, le povertà. La divaricazione, le differenze tra realtà analoghe, si fa spazio nella storia recente delle due città, soprattutto nel rapporto tra società e potere. Reggio Calabria e Messina, nate sorelle, nel tempo sono rimaste tali senza parlarsi più, come due Sirene Maggiori, che fecero vanto del loro canto ammaliante, mentre ora è il loro silenzio assordante a regnare. Il Silenzio delle Sirene, come disse Kafka. Cercare identità separate di Reggio Calabria e Messina è cosa inutile: la loro identità sta nello spazio terzo che le separa, nella dimensione che sta tra di esse.

Dai tempi di Omero le cose si sono geograficamente dilatate. Se s’immagina di tracciare con un compasso, su una carta geografica, un cerchio di cento chilometri di raggio il cui centro coincida con il punto medio della distanza tra Scilla e Cariddi, esso abbraccerà, in Sicilia, Catania e Milazzo e in Calabria, comprenderà un territorio ben oltre Gioia Tauro. La scelta di un raggio pari a cento chilometri, non è casuale. Corrisponde a un’area metropolitana come Roma. L’esempio è grossolano e può apparire tendenzioso, ma la realtà, però, è che, oggi, nei territori di Calabria e Sicilia, la popolazione attiva insediata a Messina e oltre, da una parte, e quella insediata a Reggio e oltre, dall’altra, vive il quotidiano, trasformando, con la propria mobilità, un sistema che potrebbe essere continuo mentre non lo è. Quando si parla della Conurbazione, o del Ponte sullo Stretto, intervengono ordini di grandezza volta a volta comprensoriali, regionali, interregionali, europei, che in sé non hanno senso razionale, sfidano la demagogia, esondano nella pianura della stupidità, con tutto il corollario di esorcismi economici o di trasporto delle merci e degli esseri umani, mentre quello che conta realmente è tutto ciò accade entro il cerchio di questi cento chilometri che si restringono fino ad un passo di circa tre chilometri: quello dello Stretto e dello spazio di un’identità urbana possibile.

L‘identità urbana è un’eredità senza testamento. Sulla città i greci peccarono di ottimismo e la definizione di polis comprende tutto: pietre; cittadini; funzioni e anima. I romani erano più realisti e decisero di spaccare il capello in quattro: Urbs e Civitas non sono semplicemente un’abbondanza di definizioni, quanto un avvertimento. In qualche modo le pietre della città e la sua anima non hanno, per tempi e prassi, lo stesso destino e chi costruisce e governa la città ha bisogno di distinti strumenti per far collimare la biografia delle pietre con quella delle anime. Questa questione resta sempre presente in ogni sistema di convivenza. In democrazia accade, che ogni cambio di governo, legittimamente deciso dai cittadini, corrisponda a un mandato in cui si chiede di fare l’opposto di chi si va a sostituire democraticamente. Questo fa si che non si riesca mai a dare un filo di continuità alla crescita o al consolidamento della città. Reggio Calabria e Messina, in aggiunta a questo, hanno l’anomalia che questo filo non corre tra le loro strade, tra le loro distinte comunità, ma nello spazio di mare, di vento e di cielo dove passa il resto del Mondo. Reggio Calabria e Messina hanno bisogno di diseppellire la loro identità e fondare i presupposti per un futuro remoto verso cui tutti i cittadini e tutte le possibili idee si pieghino. Un’identità unica e non ripetibile, che chiunque governi dovrebbe considerare Sacra. Sacra perché appartiene a chi ha vissuto e non c’è più; a chi vive; e finanche a chi ancora deve venire in vita. Non esiste dubbio su un fatto: appartenere a una città vuole dire godere, del solo patrimonio fruibile collettivamente, dal più agiato al più povero, dal