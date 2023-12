di Grazia Candido – La sua comicità è tagliente, diretta, puntuale come un orologio svizzero e, forse anche per questo, l’attrice comica palermitana Teresa Mannino, riesce con ogni suo spettacolo, a mandare in delirio un Paese.

“Il giaguaro mi guarda storto” registra quattro sold-out a Reggio Calabria, live in scena da venerdì sera e replica anche stasera e domani al teatro “Francesco Cilea”, grazie all’Officina dell’Arte di Peppe Piromalli che registra il secondo successo stagionale (dopo il live di Angelo Duro, anche questo tutto esaurito) con la collaborazione della De.Do Eventi di Alfredo De Luca, direttore artistico del Teatro Dei Ruderi.

Un’ora e trenta di racconti seri e no, nei quali Teresa tra il bianco di sfere poste sul palco e appese sul soffitto, parla di donne, “animali umani”, del pianeta con annesse speranze e paure, del rapporto con i genitori, pensieri che condivide con il suo pubblico protagonista di una minuziosa riflessione collettiva.



Lo spettacolo, scritto dalla stessa Mannino che è anche regista, con Giovanna Donini e la collaborazione di Maria Nadotti, snocciola esilaranti racconti d’infanzia della protagonista che impediscono agli spettatori di non applaudire costringendo l’attrice e futura co-conduttrice al prossimo festival di Sanremo ad obbligate “pause di riflessione”.

In quell’analisi comica, spesso bizzarra ma reale, Teresa non ha paura di apparire una spietata cacciatrice di clichè ed è in questi che trova la forza il suo monologo che inizia proprio dallo sguardo di un giaguaro prepotente (uno di quegli animali umani che pensano di essere i padroni della terra e si pongono come supremi tutori).

La Mannino, sfoderando per tutto il live un’irresistibile vis comica e una grazia attoriale abbinata ad una rara capacità di improvvisazione, costruisce una architettura narrativa ben solida nella quale catapulta il suo pubblico che la segue passo passo, senza perdere mai il filo.



L’attrice siciliana parla di cose serie sdrammatizzandole e rendendole leggere, snocciola con disinvoltura tutto ciò che accade nel mondo piccolo delle relazioni private e in quello grande dello scenario pubblico.

La società che descrive Teresa ci fa riflettere alla purezza, alla spensieratezza smarrita, su come eravamo e cosa siamo diventati, su quel futuro che rincorriamo provando a superare paure e angosce spesso messe da altri.

Un one woman show diretto sapientemente da una vera top player della comicità italiana, premiata come artista dell’anno dal “Tirreno festival”, che ha saputo setacciare con intelligenza e garbo, il presente e passato lasciando ad ogni spettatore la speranza di un mondo migliore per tutti.

“Il vento di scirocco aiuta i miei pensieri a volare verso una meta che sembra irraggiungibile: il desiderio. Vorrei, vorrei, vorrei… Il motore dei miei passi, dei miei sguardi, del mio stupore si riaccende sfolgorante grazie agli occhi ottusi e storti del potente di turno travestito da felino medievale”.