Torna “Dona un giocattolo o un libro per Natale” -promosso dall’Associazione di Promozione Sociale Pandora da cui prende vita il progetto “Corredino Sospeso” – che giunge alla sua terza edizione. Iniziativa quest’anno resa possibile grazie alla preziosa sinergia con il Circolo del Tennis “R. Polimeni”, che ha dimostrato grande sensibilità e generosità ospitando la raccolta per tutta la sua durata.

L’obiettivo, come sempre, è quello di raccogliere doni natalizi per regalarli non solo ai bimbi del progetto “Corredino Sospeso” ma anche ad associazioni ed enti che si occupano di sostegno alla genitorialità e di minori in stato di fragilità e ai bimbi in ospedale.

Fino al 17 dicembre presso la segreteria del Circolo del Tennis “R. Polimeni” (dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.30 e la domenica dalle 9.00 alle 13.00 si potranno donare: libri nuovi o usati (non scolastici) in ottime condizioni destinati a bambini; giochi nuovi, preferibilmente di legno o materiali eco-sostenibili; giochi usati in ottime condizioni, puliti e completi di tutti i pezzi e possibilmente dotati di batterie nuove, se necessarie; calze per l’Epifania contenenti caramelle e dolciumi.

I giochi ed i libri devono essere adatti a bimbi da zero a dieci anni e corredati da carta regalo nuova, possibilmente, di carta o in carta kraft.

Per informazioni e per i referenti di centri, associazioni, strutture sanitarie, etc… che vorrebbero beneficiare di una donazione di giochi è possibile scrivere un messaggio whatsapp al 3273214562