Torna “Giudecca in fiore” che l’8 dicembre vestirà la Scalinata Monumentale e l’intera via di rosso in occasione delle festività natalizie. La manifestazione, giunta alla terza edizione è organizzata come sempre dalla Comunità patrimoniale di via Giudecca con il patrocinio della Confcommercio reggina e la partecipazione di numerosi negozianti.

«Si tratta di un gradito ritorno, dopo il successo delle due edizioni precedenti, di un evento che vede la partecipazione e il supporto di Confcommercio e dei negozianti della via Giudecca e delle zone limitrofe» spiega la presidente della Comunità patrimoniale Simona Lanzoni.

«Quest’anno, a differenza delle scorse edizioni, a partire dal 7 dicembre vestiremo l’intera via Giudecca di Stelle di Natale rosse, che saranno inserite all’interno delle aiuole del Tapis roulant e in tutte le altre aiuole che corrono da via Vittorio Emanuele sino a Via Reggio Campi, compresa la scalinata monumentale dove ci saranno anche degli addobbi natalizi» prosegue la Lanzoni.

Oltre all’inserimento delle stelle di Natale, l’evento propone la pulizia e manutenzione degli spazi verdi lungo l’asse viario.

Non solo. «Parteciperemo insieme a tutta la grande comunità che ormai è diventata quella via Giudecca a una serie di eventi che saranno realizzati a partire da giorno 8. A breve – conclude la presidente – uscirà un calendario di tutte le attività, organizzate insieme ai commercianti presso le loro sedi e sulla scalinata monumentale per festeggiare insieme il natale 2023».