Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali – emessa dal gip del Tribunale reggino su richiesta della Procura – Direzione Distrettuale Antimafia, diretta da Giovanni Bombardieri – nei confronti di un soggetto indagato, a vario titolo, per i reati di tentato omicidio aggravato, in quanto reato connesso ad attività mafiosa, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco.

La cattura costituisce l’epilogo di un’articolata attività d’indagine, coordinata dalla Procura ed eseguita dal G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Reggio Calabria, che ha consentito di individuare il presunto autore di un tentato omicidio avvenuto a Reggio Calabria lo scorso mese di ottobre, perpetrato con spregiudicatezza, sulla pubblica via ed in pieno giorno.

In particolare, nella mattinata del 13 ottobre, un soggetto già noto alle forze dell’ordine ha richiamato l’attenzione di una pattuglia di finanzieri, impiegata in un servizio di controllo del territorio. L’uomo, immediatamente trasportato in ospedale, è risultato attinto da 4 colpi di pistola, dei quali uno al capo ed uno al volto.