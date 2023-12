È tutto pronto per l’ultimo appuntamento dell’anno targato Plastic Free.

Sabato 30 dicembre, dalle ore 15 alle ore 18, i volontari in maglia blu dell’associazione si riuniranno per l’evento conclusivo dell’anno: un appuntamento speciale nel cuore della città, a Piazza Camagna.

“Non potevamo chiudere l’anno senza un ultimo evento Plastic Free. Abbiamo pensato a una raccolta mozziconi per concludere l’anno in bellezza, tutti insieme e con tanta speranza e voglia di cambiamento.

Sarà un momento importante anche per sensibilizzare la cittadinanza in vista del Capodanno, ricordando a tutti di festeggiare responsabilmente e prendersi cura del territorio anche durante le feste”, dichiarano i referenti Plastic Free organizzatori dell’evento: Serena Pensabene, Ludovica Monteleone, Alberto Fio, Giovanni Mannuzza e Beatrice Romeo.

L’evento, infatti, sarà anche un’occasione per incontrare i cittadini e informare sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica e sulle buone pratiche da mettere in atto per prendersi cura del territorio: i referenti Plastic Free saranno disponibili per tutto il pomeriggio al punto di incontro di Piazza Camagna.

L’evento è aperto ad adulti e piccini. Per partecipare è necessario iscriversi gratuitamente al sito di Plastic Free e cliccare “Partecipa” al link: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/6079/30-dic-reggio-di-calabria

Si raccomanda di portare con sé dei guanti da lavoro e una borraccia con l’acqua. Tutto il resto dell’occorrente sarà fornito da Plastic Free.

L’evento è autorizzato dal Comune di Reggio Calabria.