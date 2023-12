Lorenzo Milani, insieme con tutto il consiglio direttivo ed i membri si ritroverà mercoledì prossimo 20 presso il Ristorante le vie del Gusto per la consueta cena di fine anno con tutti i suoi membri. Tantissime le attività svolte durante il 2023 con grandissimi raggiunti, ed in modo particolare con nuove collaborazioni con diverse realtà associative del territorio che faranno in modo di crescere sempre di più. La Don Milani augura Buon Natale a tutti ma soprattutto alle tantissime realtà che in questa città si spendono per il prossimo.

Il Presidente Don Milani

Filippo Pollifroni