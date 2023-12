di Grazia Candido – Un gesto d’amore per “addolcire” i fratelli meno fortunati di noi e sostenere il prezioso lavoro di tanti volontari reggini, quotidianamente, impegnati alla Mensa Casa del Pane di Sant’Antonio.

Anche quest’anno, l’azienda Monardo di Soriano Calabro (Vibo Valentia), per le feste natalizie, ha voluto donare ai poveri della chiesa di San Francesco d’Assisi di Reggio Calabria prelibati dolciumi, un gesto solidale per ringraziare i frati francescani e tutti i loro volontari che, ogni giorno, assistono centinaia di persone bisognose preparando loro un pasto caldo e dispensando parole di conforto.

E qui, grandi e bambini trovano anche l’accoglienza di cui hanno bisogno per guardare avanti con speranza e riappropriarsi di quella esistenza dignitosa che spetta ad ogni essere umano.



“E’ un gesto di grande sensibilità che si rinnova grazie ad imprenditori calabresi che non dimenticano i loro fratelli – afferma frate Giovanni -. Nell’augurare alla famiglia Monardo, sostenitori generosi e costanti di iniziative benefiche, a tutti i dipendenti dell’azienda vibonese pace e serenità, non possiamo che manifestare a nome dei Frati Minori, dei volontari della mensa “Casa del pane”, dei nostri poveri e delle 70 famiglie alle quali giornalmente, garantiamo un pasto caldo, affetto e un aiuto concreto, profondamente gratitudine per il dono gustoso e raffinato”.



La responsabile della mensa Matilde Spadaro ricorda che “i volontari non solo contribuiscono a fare del bene alla società ma anche, sensibilizzano a compiere ogni giorno un’opera di bene preparando pasti caldi a chi non ha nulla e chiede di non essere lasciato solo”.



“Le donazioni che arrivano alla mensa rappresentano per moltissime famiglie sul territorio una vera boccata di ossigeno – conclude la volontaria Matilde -. Noi cerchiamo di fare rete affinché arrivino alle famiglie e ai poveri che bussano alla nostra porta generi di prima necessità, giocattoli, materiale scolastico e vestiario, ma sono proprio gli alimenti quello che definiamo il bene più prezioso, sia perché senza cibo non si sopravvive e sia per l’enorme difficoltà a reperirlo. Una cosa è certa: anche per questo Santo Natale, i nostri fratelli e sorelle avranno un menù diversificato per assicurare un apporto nutrizionale corretto, in termini di qualità e di quantità”.

E noi aggiungiamo, anche una mano tesa pronta a stringere chi ha bisogno di un vero abbraccio fraterno di persone che non dimenticano mai che il vero potere è il servizio.