La notte dell’orientamento: Open Day sotto le stelle per l’Istituto Comprensivo “Carducci – V. Da Feltre” di Reggio Calabria. Due serate per far conoscere la scuola e presentare l’offerta formativa per l’anno scolastico 2024/2025.

Il primo appuntamento è martedì 12 dicembre 2023. Dalle ore 17:00 alle 20:00 alla scuola dell’Infanzia (plessi Carducci e Melissari), dalle 18:00 alle 22:00 alla scuola Primaria (plesso Carducci) e Scuola Secondaria di I Grado (Vittorino da Feltre) e dalle 18:00 alle 20:00 alla scuola Primaria plesso Melissari.

Alle ore 20:00, nell’Aula Magna del plesso Carducci, il dirigente scolastico, prof.ssa Sonia Barberi, incontrerà i genitori.

L’obiettivo è offrire occasioni per presentare il “Carducci-V. da Feltre” e il suo percorso didattico-educativo, che si distingue per i progetti e i laboratori innovativi. Dai laboratori STEAM, Coding, scientifico-astronomico, di lettura espressiva, didattica, musica insieme, artistico, musicale, di lingua inglese, di lettura, di Cioccoscultura curato direttamente dai genitori, ai laboratori grafico-pittorico, manipolativo, sensoriale, lettura e drammatizzazione e poi i progetti legalità, il percorso arte e riciclo con la sfilata di abiti e accessori, le esposizioni di prodotti artistici, il cineforum, la biblioteca e tanta attività motoria, con l’organizzazione di tornei e manifestazioni sportive.

Tutti i partecipanti riceveranno un simpatico gadget della scuola.

Il secondo appuntamento dell’Open Day è fissato per martedì 10 gennaio dalle 17:00 alle 22:00.