Registra un meritato successo la seconda edizione dell’Allegria Festival, manifestazione promossa e ideata dall’associazione “Calabria dietro le quinte APS”, nell’ambito del progetto “ReggioFest2023: cultura diffusa” del Comune di Reggio Calabria – finanziato a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo della “Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura”, che continua il suo ricco programma con altre interessanti iniziative per le festività natalizie.

Eventi unici per grandi e bambini che stanno animando oramai da settimane, le periferie della città illuminate da luci e colori ma soprattutto, dal talento di artisti del panorama nazionale e locale. Sabato e domenica, 16 e 17 dicembre dalle ore 17 alle 19, infatti, presso la sala Allegra Tribù in via Gebbione, si svolgerà lo stage di Burlesque con la ballerina reggina Samuela Piccolo che punta a far divertire i partecipanti ma anche, ad infondere autostima e sicurezza per poter sfoggiare le doti innate di seduzione che ogni donna possiede.

“Le movenze apprese durante le lezioni di questo specifico Burlesque esaltano la femminilità facendo acquisire confidenza e fiducia nella propria immagine e nel proprio corpi grazie all’apprendimento della giusta postura e del corretto portamento – spiega l’insegnante Piccolo -. Lo stage si articola nello studio della tecnica, della sensualità e del portamento in pieno stile Burlesque dove il sorriso e l’autoironia sono componenti fondamentali. Accanto alla sensualità troviamo esercizio aerobico, resistenza, coordinazione e flessibilità ma, soprattutto, la ricerca del movimento, della classe, dell’eleganza e del saper camminare bene sui tacchi. Tutto questo con un apporto di benessere psicofisico. È bello mettersi in gioco e ritagliarsi un momento per sè stesse”.

Lo stage è rivolto alle donne di qualsiasi età con o senza esperienza ed entreremo in un mondo fatto di musica, danza, paillettes, corpetti, guanti, boa,ventagli, divertimento attraverso il movimento.

Nel pomeriggio di sabato 16 dicembre, alle ore 14,30 invece, si svolgerà un suggestivo trekking urbano alla scoperta dei “Forti di Pentimele” a cura dell’Associazione “Il Giardino di Morgana”. Un’esperienza a pochi passi dal centro storico reggino che consentirà di conoscere la straordinaria storia delle ultime fortificazioni dell’Area dello Stretto tra l’800 e il ‘900. Il percorso seguirà le orme del Sentiero Italia nel suo ultimo tratto per poi permettere di visitare le postazioni antiaeree e la statua di San Paolo che si affaccia su un panorama mozzafiato sulla città. Successivamente, si andrà alla scoperta dei due protagonisti di giornata, il Forte Pentimele Sud ed il Forte Pellizzari. Queste due strutture insieme a Forte Sbarre facevano parte del complesso sistema di forti fissi voluti nell’800 dal nuovo Regno d’Italia per difendere lo Stretto. Il trekking si concluderà al tramonto con una breve performance teatrale a cura della compagnia reggina “Scena nuda” per raccontare uno dei personaggi della storia di Reggio. Venerdì 22 dicembre alle ore 17, poi, presso il salone parrocchiale di San Giorgio Extra, con ingresso gratuito, lo spettacolo teatrale per bambini “Piccole paure per tutte le età” a cura della compagnia reggina Spazio Teatro. Tre storie per immergersi con dolcezza in piccoli tabù della nostra vita quotidiana, che toccano non solo i piccoli – che li ammettono – ma anche i grandi – che non li ammettono più. Il buio, la timidezza, il tempo che passa. La narrazione verbale si mescola alla narrazione visiva grazie agli oggetti che, nella loro quotidianità, sprigionano memoria e accomunano anche gli spettatori più diversi. Sabato 23 dicembre alle ore 21 al teatro di San Brunello, andrà in scena il live teatrale “Una Famiglia di Pinocchi” con la compagnia teatrale Isola di confine e l’attore napoletano Valerio Apice Lo spettacolo intreccia il testo “Le avventure di Pinocchio” di Carlo Collodi con “La Filastrocca di Pinocchio” di Gianni Rodari, dando vita ad una performance variegata, i cui attori interpretano diversi personaggi, supportati dalla musica dal vivo e da simpatici burattini.

Per scoprire il programma del festival – prenotazioni e biglietti degli eventi è possibile consultare il sito www.calabriadietrolequinte.it – www. liveticket.it/calabriadietrolequinte o le pagine instagram e facebook @calabriadietrolequinte.