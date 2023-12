di Grazia Candido (foto Antonio Sollazzo) – Un meraviglioso e appassionante viaggio musicale tra emozioni, ricordi e testi.

“Luce”, il tour di Fiorella Mannoia insieme al maestro Danilo Rea, ieri sera in scena al teatro “Francesco Cilea”, è tutto questo e tanto altro e lo sanno bene i tantissimi spettatori che, nella massima culla dell’arte reggina, si sono lasciati andare alle indimenticabili melodie di artisti quali Paolo Conte, Vasco Rossi, Ivano Fossati, Franco Battiato, Lucio Battisti, Pino Daniele, Riccardo Cocciante e tanti altri.



In un’atmosfera intima, sembra di stare a casa con i tuoi migliori amici con i quali canti, ti confidi e, allo stesso tempo, cerchi conforto, entra sfoderando la sua sensualità ed una eleganza puntellata da un abito rosso attillato, Fiorella Mannoia che inizia insieme al suo pubblico un lungo viaggio melodico.

Canta le “canzoni del cuore”, sue e di Danilo, “quelle stesse canzoni che l’hanno formata come artista, come essere umano e abbiamo il dovere di cantarle per mantenere in vita i loro autori ed interpreti”.



Circondata da più di un centinaio di candele accese, dove la fiamma diventa un tutt’uno con il colore del suo vestito, Fiorella lancia messaggi agli spettatori, senza fare polemica, dolcemente, ricorda cosa sia la felicità, il tempo, la vita conducendo chi la ascolta in “Che sia benedetta”, “Come si cambia” e in “Quello che le donne non dicono” perchè dobbiamo “insegnare ai ragazzi, ai vostri figli che quando una donna dice “No” è “No”.



Bellissima l’interpretazione de “La cura” ed “E penso a te”, brani nei quali Fiorella ci si ritrova come se fossero creature sue e lo fa con una delicatezza e rispetto che solo i grandi artisti hanno.

La coppia Mannoia-Rea esegue, senza sosta, diamanti splendenti nella storia della musica d’autore italiana (e non solo), capolavori senza tempo cantati a squarciagola da un pubblico eterogeneo letteralmente stregato da quella magia.



E ha ragione Fiorella quando rimarca che “purtroppo, canzoni di questo livello non se ne scrivono più” ma lei, con il suo tour è riuscita a far conoscere la bellezza di questi testi e, soprattutto, ad emozionare persone stanche dalla frenesia della vita, dalla mediocrità di un quotidiano che ci toglie le forze e la voglia di lottare.

Chi guarda il live dai palchetti, non può che notare la velocità e il sincronismo delle dita sui tasti bianchi e neri del maestro Rea che segue la sua “musa” in quell’intreccio di musica e parole.

Ed è proprio a Danilo che Fiorella affida l’introduzione del suo viaggio musicale e, per oltre un quarto d’ora, porta gli spettatori in un lunghissimo medley di capolavori.

Il tempo scorre inesorabilmente e dopo la “Donna cannone”, “Long way down”, “Besame mucho”, Margherita”, “Messico e nuvole”, “Insieme”, bisogna andare ad “illuminare” un altro posto, “abbracciarlo, fargli sentire la nostra vicinanza ma, soprattutto, ribadire: basta ad ogni forma di violenza. Il mondo è ben diverso da come molti lo rappresentano”.