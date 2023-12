Il consigliere comunale Mario Cardia, si è recato questa mattina presso il Centro Sociale di via Graziella a Sbarre, esprimendo solidarietà e vicinanza:”E’ una delle case sociali per anziani di Reggio Calabria, questa volta – ha detto Cardia – a fare le spese in conseguenza di un vile atto vandalico. Una vetrata bucata, televisore e stereo rubati, porte di accesso manomesse”

Questi atti vandalici– ha dichiarato Mario Cardia – non possono rimanere impuniti perché colpiscono le attività sociali e culturali che danno sviluppo al territorio, e mettono a rischio il vivere sereno della comunità

“Simili violenti episodi – ha detto ancora – sono espressione di soggetti lontani dall’appartenere ad una società civile, da condannare totalmente ed aspramente, nella certezza che presto sarà fatta luce su quanto accaduto”.

“ In questo momento di estrema delicatezza e, soprattutto, difficoltà – ha concluso – rivolgo a tutto il centro sociale la mia vicinanza e completa disponibilità, deplorando questi atti intimidatori ignobili che sono di nocumento allo sviluppo civile e culturale della nostra amata terra”