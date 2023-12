di Grazia Candido – Un progetto coinvolgente che non solo permetterà agli studenti reggini di conoscere la storia dei Grecanici della Calabria, discendenti dei primi coloni greci giunti in Regione a partire dal VIII secolo a.C. ma anche, di approfondire la cultura e la lingua di una civiltà che, all’epoca, non aveva eguali in tutto il mondo occidentale.

Si è svolto nel pomeriggio a Palazzo Alvaro, il primo incontro del progetto “Palea Jenea – Orme nella Storia” promosso dal comune di Bova in collaborazione con il dipartimento delle Civiltà Antiche e Moderne di Unime, la Città Metropolitana di Reggio Calabria e al quale hanno preso parte studenti e docenti di alcuni istituti reggini.

Ad illustrare l’interessante programma e le attività che si svolgeranno durante l’anno scolastico, il vice sindaco di Bova Gianfranco Marino, il consigliere metropolitano con delega alle Minoranze linguistiche e alla Pubblica istruzione Rudy Lizzi, il professore Daniele Castrizio che ha curato la prima lezione del percorso didattico e la responsabile del museo “G. Rohlfs” per i rapporti con le Università, Scuole e i gruppi di ricerca Margherita Festa.



“Il progetto, rivolto alle scuole del territorio metropolitano, è un’attività di promozione e di trasferimento del patrimonio identitario complessivo che non punta solamente alla lingua, ma alla minoranza dei Greci di Calabria – esordisce il vice sindaco Marino -. Per il secondo anno consecutivo, portiamo avanti un piano di lavoro coinvolgendo gli istituti scolastici, la Città Metropolitana e il Dipartimento di Civiltà antiche e moderne dell’Università di Messina i cui docenti si confronteranno con i nostri ragazzi che sperimenteranno sul campo, il patrimonio complessivo che riguarda la grecità calabrese, i beni culturali, archeologici e tanto altro”.

Entusiasta il vice sindaco metropolitano Carmelo Versace e il consigliere Lizzi che ribadisce “l’opportunità per gli studenti di venire a conoscenza della minoranza linguistica che c’è sul nostro territorio e che il greco di Calabria è ancora oggi, oggetto di studi e ricerche nonché motivo di scambio culturale”.

“Il progetto che si articola in quattro incontri, nasce proprio dalla sinergia tra scuole, amministrazione ed università. Per tutto l’anno, saremo all’interno degli istituti scolastici con lezioni e seminari tenute da docenti universitari e, a fine percorso, i ragazzi faranno una visita sul territorio di Bova – aggiunge la responsabile Festa -. Gli studenti avranno un feedback continuo con i professori, uno scambio di informazioni che li aiuterà nel loro percorso formativo ma soprattutto, realizzeranno un prodotto conclusivo. Per rendere ancor di più protagonisti i nostri giovani, abbiamo pensato di creare sul sito del museo, un blog dove i ragazzi scriveranno i loro pensieri, ciò che hanno provato ed imparato da quest’esperienza”.

In conclusione è il professore Castrizio a ribadire che “da Reggio sino a Catanzaro, siamo tutti Greci di Calabria. C’è una minoranza che è riuscita a conservare questa lingua e che ci consegna un testimone e noi dobbiamo portarlo nelle scuole non solo come lingua ma, come cultura, identità, come nostro vero marchio di valore. Oggi, parliamo di storia cercando di avvicinare i giovani alle nostre radici e anche se poi, dovranno andare fuori per perfezionarsi, con radici ben salde, potranno tornare ed aiutarci perché una città vecchia non ha futuro”.