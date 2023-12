di Grazia Candido – Il 2 Gennaio parte la nuova stagione della Polis Cultura al teatro “Francesco Cilea” e, per il 2024, sono tante le “perle” incastonate dal team del direttore artistico Lillo Chilà che, da 39 anni, propone sul territorio calabrese importanti spettacoli dal vivo sia con la rassegna invernale nella massima culla dell’arte reggina, sia con Catonateatro, festival divenuto negli anni, punto di riferimento estivo per il Sud Italia.

Il sipario si apre con la prestigiosa Compagnia Balletto di Milano diretta dal coreografo Carlo Presta, in scena con “Romeo e Giulietta” di William Shakespeare, in tournèe internazionale in questo periodo, per poi proseguire con la commedia “Uomo e Galantuomo” di Eduardo De Filippo, in scena il 17 Gennaio, bellissima produzione della Gitiesse Artisti Riuniti e Teatro della Toscana, con protagonisti Geppy Gleijeses, Lorenzo Gleijeses ed Ernesto Mahieux per la regia del maestro Armando Pugliese.

Ma tanti sono i nomi illustri pronti a calcare il teatro reggino (Carlo Buccirosso, Gianfranco Jannuzzo, Barbara De Rossi, Emilio Solfrizzi, Carlotta Natoli) ed è lo stesso Chilà ad assicurare che “è un cartellone caratterizzato dal meglio dello spettacolo dal vivo che circuita in Italia”.



Tra qualche settimana, la Polis Cultura inizia una nuova avventura teatrale. Artisti e compagnie di livello nazionale sono pronte a conquistare giovani e adulti. E già, si registrano i primi sold-out.

“La Polis Cultura da sempre attenta alla formazione di un pubblico nuovo, oltre al suo abituale consolidato in tanti anni di proposte di alto livello, in questa stagione rafforza l’offerta verso una fascia di giovani spettatori, attraendo con titoli di alto richiamo, “Rapunzel”, “Pinocchio”, “Il Piccolo Principe”, quei ragazzi la cui partecipazione agli spettacoli in orari extrascolastici è sempre molto bassa. Gli spettacoli che siamo abituati a proporre sono sempre di grande qualità, con allestimenti imponenti che richiedono un minimo di quattro repliche per poter ammortizzare i costi ed un impegno oneroso da parte nostra, tant’è che li consideriamo tre “ghigliottine” per i rischi a cui potremmo andare incontro, poiché in assenza di contributo, tutto deve essere coperto con il solo incasso da botteghino che, fino alla fine, rimane sempre un’incognita”.

Un ricco e variegato programma che coinvolge e fa vivere il teatro alla comunità. Purtroppo, molti fattori contribuiscono a veicolare il messaggio che la cultura non sia importante. Qual è l’impegno della Polis Cultura in questo senso?

“Abbiamo cercato di venire incontro al pubblico attuando una promozione per giovani e famiglie a teatro, sia per pomeridiane che per serali, soprattutto per i tre spettacoli che consideriamo di punta del cartellone 2024, “Rapunzel” (in scena il 26-27-28 Gennaio con ben 4 repliche e la strepitosa Lorella Cuccarini), “Pinocchio” (anche questo in 4 repliche il 5-6-7 Aprile) e “Il Piccolo Principe” (4 repliche, il 19-20-21 Aprile). Devo dire che il riscontro fino ad ora fa ben sperare, stiamo avendo adesioni da scuole di danza e da scolaresche soprattutto per le pomeridiane, gruppi provenienti a dire la verità più dalla Provincia e oltre (Gioia Tauro, Villa San Giovanni, Vibo Valentia) che dalla città. A Reggio, qualche dirigente ha messo il veto solo perché lo spettacolo prevede attività extrascolastica, senza valutare la qualità culturale della proposta e l’azione educativa del teatro importante non solo dal punto di vista culturale, ma sociale e di dialogo con gli altri. Ciò che spesso si dimentica, è che il teatro rappresenta davvero il contatto visivo e corporeo più intenso che lo spettatore possa vivere ed è per questo che le nostre proposte vogliono essere da stimolo per le nuove generazioni che non devono vedere il teatro come un giorno di vacanza scolastica, ma come un momento di puro piacere”.



In poche parole, come definirebbe questa nuova stagione teatrale? E cosa vorrebbe che dicesse il pubblico che partecipa alla sua kermesse?

“Sicuramente, è una stagione molto forte da tutti i punti di vista, tra le più importanti che abbiamo mai offerto alla città. Le risposte che provengono dalla gente sono già molto positive, c’è molto entusiasmo per il cartellone che come sempre accontenta i vari gusti e interessi del pubblico e permette di avere anche a Reggio Calabria, una stagione teatrale di grande richiamo con spettacoli che circuitano nei maggiori teatri italiani. C’è comunque da dire che, nell’ultimo decennio, l’apertura a singhiozzo del teatro Cilea, ha creato un’inflessione negativa della partecipazione del pubblico, lo dico con dati di fatto considerato che, negli anni di piena attività del teatro, siamo stati gestori dei servizi tecnici e, in particolare del botteghino. In quel periodo, si riusciva a programmare due turni di abbonamento e per qualche spettacolo si arrivava a quattro o cinque repliche che si riuscivano a coprire senza difficoltà. Il teatro veniva vissuto. Oggi, ciò non succede, ed è per questo che chiediamo un cambio di rotta nelle politiche culturali ed investimenti precisi sul teatro”.



Ci avviciniamo alle feste di Natale, cosa augura alla città?

“Auguro alla città, di riscoprire il suo teatro, di godere appieno dei grandi spettacoli che proponiamo e che sia un Natale di pace e serenità per le famiglie”.

E al teatro Cilea?

“Di riaprire le proprie porte tutti i giorni, come accadeva un tempo, per permettere alla gente di vivere il teatro, avere un punto di riferimento culturale nella stagione invernale e, soprattutto, un servizio informativo a disposizione della cittadinanza. Ci vediamo al teatro Cilea dal 2 Gennaio per un’altra fantastica stagione targata Polis Cultura”.