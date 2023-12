Uno dei tre soggetti destinatari delle misure restrittive si era trasferito, per motivi in corso di accertamento, a Roma, trovando ospitalità nel Comune di San Polo dei Cavalieri: a questi il provvedimento è stato notificato da personale della Sottosezione Polizia Stradale di Palmi e della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale per il Lazio, prima di essere condotto presso il carcere di Regina Coeli mentre F.B. raggiunto presso la propria abitazione di Sinopoli è stato associato alla Casa Circondariale di Palmi.

È doveroso rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza.