Proseguono i lavori di riqualificazione dell’area del Tempietto a Reggio Calabria, oggetto di un ampio progetto di rigenerazione urbana previsto dall’Amministrazione comunale. Il sindaco Giuseppe Falcomatà sta seguendo con attenzione le fasi di completamento dell’opera, effettuando diversi sopralluoghi, durante i quali è emersa un ulteriore novità che riguarderà anche la valorizzazione storico/archeologica dell’area, ritenuta l’antico sito della fondazione greca della città.

Palazzo San Giorgio ha infatti avviato formali contatti con il Museo archeologico nazionale per una sinergica attività che potrebbe portare ad una esposizione permanente di reperti, finora custoditi nei depositi di Palazzo Piacentini. Questa mattina il sopralluogo congiunto del Sindaco Giuseppe Falcomatà e del Direttore del Museo Archeologico Filippo Demma, alla presenza del Vicesindaco Paolo Brunetti, del Dirigente del Settore Bruno Doldo e degli altri tecnici delle due strutture.

Restano quindi accesi i riflettori su un’area urbana, che punta a diventare uno degli spazi pubblici più attrattivi del centro storico. La nuova area del Tempietto, prevede spazi destinati ad esposizioni, palestre e sport all’aperto, playground, zone agility dog, giardini botanici tematici e un parcheggio in erba con pensiline social. Il progetto generale, approvato dalla giunta Falcomatà, coinvolge circa tre ettari di area, con un investimento pubblico di 750 mila euro, a valere sui ‘Patti per il Sud’ e punta a completare l’intero nuovo fronte a mare cittadino che parte dal Parco Lineare Sud, per ricongiungersi con il Lungomare Italo Falcomatà e proseguire verso il centro del Waterfront di Zaha Hadid nell’area del Porto.

Al Tempietto sono previste un’area di percorsi benessere (circa 472 mq), un’area ‘My Equilibra’ (312 mq), con due aree ludico-sportive distinte mediante separazioni artificiali che consentiranno specifiche attività alle diverse fasce di età. Nel secondo lotto sarà installata una struttura caratterizzata dal design unico, con tecnologie produttive all’avanguardia. Le scelte progettuali hanno puntato con particolare attenzione all’ecosostenibilità.