Mercoledì 27 dicembre alle ore 21:15, l’atteso appuntamento della rassegna Synergia 48 promossa dall‘associazione Amici della Musica

Il Virginia State Gospel Choir è pronto a calcare il palcoscenico del teatro Manfroce di Palmi, mercoledì 27 dicembre alle ore 21:15. Questo il prossimo attesissimo appuntamento della rassegna Synergia 48, organizzata dall’associazione culturale Nicola Antonio Manfroce di Palmi, presieduta da Antonio Gargano, e finanziata con l’avviso pubblico Promozione Eventi Culturali 2022 della Regione Calabria.

Il Virginia State Gospel Choir è tra i cori più attivi e rinomati della scena gospel statunitense. Fondato nel 1971, è composto da giovani e talentuosi musicisti laureati alla Virginia University, tutti di altissimo livello. Con la direzione artistica di James Holden, il coro si consacra al successo internazionale già dal 1992. Seguono concerti negli Stati Uniti per poi conquistare anche l’Europa. Successivamente il coro si arricchisce della presenza di un musicista d’eccezione. È Perry Evans, nel 2003 impostosi su ben undici delle tredici categorie in gara alla National Black Music Caucus Choir Competition, il prestigioso concorso gospel di New York. Nel 2012 è insignito del prestigioso Verizon’s How Sweet The Sound e nel 2013 trionfa all’American’s Got Talent. Con Perry Evans il Virginia State Gospel Choir propone uno show giovane e moderno, seppure radicato nel gospel tradizionale, fortemente influenzato da sonorità afroamericane, rhytm&blues e soul. Il Virginia State Gospel Choir ha condiviso il palcoscenico con artisti di grande calibro come Cheryl “CoCo” Clemons of R&B group SWV, Mary Mary, Tye Tribbett, Earnest Pugh, Hezekiah Walker, JJ Hairston and Youthful Praise, and poet Nikki Giovanni.

Le coinvolgenti coreografie rappresentano la cifra di eleganza e stile dello spettacolo alla stessa stregua dei temi cantati e della vocalità. Voci magnifiche che si intrecciano raggiungendo una forza d’impatto rarissima ed un equilibrio musicale di grande spessore