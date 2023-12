“Dalla Russia con amore” dei talentuosi pianisti Francesco e Vincenzo De Stefano, è il viaggio in musica proposto in occasione del prossimo appuntamento con la rassegna Synergia 48, organizzata dall’associazione culturale Nicola Antonio Manfroce di Palmi, presieduta da Antonio Gargano, e finanziata con l’avviso pubblico Promozione Eventi Culturali 2022 della Regione Calabria. Il concerto, promosso in collaborazione con Ama Calabria, è in programma per domenica 10 dicembre alle ore 21:15 al teatro Manfroce di Palmi.

I fratelli De Stefano, calabresi di Palmi, eseguiranno un programma di grandi classici. Brahms (Souvenir de la Russie op.154, Hymne National Russe d’Aleksei Lvov et Vassili Giukovski – Allegro maestoso), Rimslij – Korsakov (Scheherazade op.35 Suite Sinfonica dalle Mille e una notte, Il mare e la nave di Sinbad), Ciaikovski (Romeo e Giulietta – Ouverture-Fantasia da Shakes), Rachmaninov (Fantaisie-Tableaux, Barcarolle de Lermontov La nuit…, L’amour de Lord Byron, LesLarmes de Tiuchev, Paques de Chnomiakov) e Prokofiev (Suite aus Cinderella, Introduzione – Andante dolce, Querelle- Allegretto, Cinderellas Walzer- Andante – Allegretto, Finale – Allegro moderato).

Dotati di un talento straordinario che li ha condotti a soli 15 anni al diploma con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore presso il Conservatorio di Vibo Valentia sotto la guida di Paolo Pollice, dove oggi insegnano, i fratelli De Stefano hanno perfezionato i loro studi all’Accademia Internazionale di Imola. Nel 2003 hanno conseguito il diploma di musica da camera con il titolo onorifico di Master. Hanno studiato con il grande Vincenzo Balzani e con Aquiles Delle Vigne al Mozarteum di Salisburgo e alla Hogeschool voor Muziek en Danze di Rotterdam. Qui nel 2007 hanno conseguito con il massimo dei voti la laurea di specializzazione del Postgraduate Music Course. Il loro repertorio spazia da Bach fino a Ligeti e a contemporanei come Chick Corea.