“Da Catanzaro a Reggio Calabria, e da qui sto partendo per Roma, dove ho alcuni appuntamenti.

Domani tra l’altro partecipo, interverrò ad un panel nel pomeriggio, ad Atreju, la festa di Fratelli d’Italia, con la presidente del Consiglio Meloni, per poi rientrare in Calabria la sera”.

Lo dice il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in una storia pubblicata su Instagram.

“Perché parto da Reggio? Perchè sono venuto a vedere i lavori dell’aeroporto, e anche perché mi sono voluto accertare su come sta funzionando il nuovo volo di SkyAlps che abbiamo messo da Reggio per Roma e ritorno dal 19 dicembre 2023 al 13 gennaio 2024.

Oggi sono sull’aereo di Ita, ma dalla prossima settimana ci sarà un nuovo volo che purtroppo ancora non ha grandi prenotazioni, forse perché molti ancora non sanno che c’è, ma che è molto utile per far tornare quanti vivono e lavorano fuori dalla Calabria e vorrebbero festeggiare il Natale a casa con i loro cari.

Abbiamo aumentato l’offerta, dando la possibilità di arrivare a Reggio Calabria con un prezzo ragionevole. È un modo per intervenire sul caro prezzi degli aerei, stimolando la concorrenza fra vettori diversi.

Passate parola: dal 19 dicembre un nuovo volo Roma-Reggio, andata e ritorno”, ha sottolineato il governatore Occhiuto.