Il 06 dicembre alle 16.30 verrà inaugurato il nuovo laboratorio di navigazione realizzato con i fondi

PON Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo ASSE II che arricchirà l’offerta

formativa dell’Istituto Mazzone grazie all’installazione di un simulatore di plancia nave.

Il simulatore di plancia nave dell’IIS Mazzone è uno strumento tecnologicamente avanzato che

contribuirà a costruire e rafforzare le competenze degli alunni della nostra scuola attraverso un

apprendimento esperienziale.

Nel nuovo laboratorio i ragazzi potranno immergersi in scenari di navigazione simulati ed avranno

la possibilità di sperimentare tutte le dinamiche che avvengono a bordo di una nave reale: dalla

pianificazione di una rotta, alla manovra e l’ormeggio di una nave, dalle comunicazioni VHF alla gestione di

allarmi e situazioni di emergenza, a tutte le ore del giorno e in tutte le condizioni metereologiche, sia in

acque nazionali che internazionali. I docenti attraverso il nuovo simulatore potranno accompagnare gli

studenti attraverso la creazione e la gestione degli scenari ed avranno a disposizione una postazione

istruttore da utilizzare per definire esercizi di difficoltà crescente, simulare guasti o altre situazioni

d’interesse. Un sistema a 5 canali di visualizzazione consentirà agli studenti di immergersi negli scenari

definiti dal docente e di mettere in pratica tutte le conoscenze teoriche apprese in classe. Gli studenti

potranno, inoltre, acquisire competenze e conoscenze sulla strumentazione di bordo, costituita da RADAR

ARPA, GPS, Ecoscandaglio, GMDSS e un ECDIS reale e potranno scegliere diverse tipologie di navi sulle quali

mettersi alla prova dalle navi portacontainer e petroliere alle navi da crociera.

Nel corso della sessione di inaugurazione ci sarà l’occasione per conoscere il simulatore e provare la

sensazione di trovarsi sul ponte di comando!

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Rosita Fiorenza