Venerdì 22 dicembre 2023 alle ore 21.00 Planetarium Pythagoras della Città Metropolitana di Reggio Calabria celebra il solstizio d’inverno da “Altre Terre”. Il 22 dicembre, alle ore 4:27 dei nostri orologi saluteremo l’autunno e daremo il benvenuto all’inverno astronomico. Il solstizio d’inverno è un istante, quello in cui il Sole, nel suo moto apparente sulla volta celeste raggiunge il punto di minima declinazione, la massima distanza al di sotto dell’equatore.

È un momento di passaggio ciclico considerato nell’antichità magico e drammatico: dall’ingresso nella porta del buio con l’equinozio di autunno, i giorni diventano sempre più corti e bui, fino ad arrivare alla notte più lunga dell’anno. Tutta la natura è come sospesa in questa morte simbolica che attende una resurrezione. In molte parti del mondo, questo istante viene ancora festeggiato in quanto rappresenta, come nell’antichità, la vittoria del Sole sulle tenebre.

Alle nostre latitudini questo fenomeno, oggi, è pressoché ignorato ma per il Planetarium Pythagoras Città metropolitana di Reggio Calabria la “celebrazione” del Solstizio d’Inverno è tra gli eventi inseriti nel programma: “Sotto le stelle del Natale”.

Per celebrarlo è stato invitato il Professor Giovanni Covone, docente di astrofisica presso l’università Federico Secondo di Napoli, che relazionerà sull’esistenza di “Altre Terre”. Gli abitanti di queste probabili altre ”Terre” festeggiano equinozi e solstizi?

La scienza è un’esperienza umana, dove le passioni umane sono una parte ineliminabile: la caparbietà, a volte i pregiudizi, l’amore per le proprie idee, a volte eccessivo. C’è la spiegazione di questo capo dell’astronomia moderna, ma c’è anche la storia delle persone, di filosofi e astronomi, da Epicuro ai giorni nostri, che hanno speculato sull’esistenza su altri mondi abitati o hanno cercato la loro prova.

La serata proseguirà con la consegna, da parte del delegato alla Cultura della Città Metropolitana Filippo Quartuccio, di un riconoscimento agli Istituti Scolastici della nostra regione che, in maniera significativa, hanno partecipato ai Campionati Italiani di Astronomia.

Per l’anno scolastico 2023-2024 hanno partecipato 4161 ragazzi della nostra regione Le scuole della Calabria iscritte sono state 59 ed andrebbero menzionate tutte, ma tra queste si sono distinte, per le scuole secondario di primo grado:

Istituto Comprensivo Statale “Carducci – da Feltre” Reggio Calabria (RC)

Istituto Comprensivo Statale “Perri – Pitagora” Lamezia Terme (CZ)

Istituto Comprensivo Statale “Vitrioli – Principe di Piemonte” Reggio Calabria (RC)

Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII” Villa San Giovanni (RC)

Istituto Comprensivo Statale “Falcomatà – Archi” Reggio Calabria (RC)

Istituto Comprensivo Statale “M. La Cava” Bovalino (RC)Istituto Comprensivo Statale “Nosside – Pythagoras” Reggio Calabria (RC)

Per le scuole secondarie di secondo grado:

Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate Statale “A. Volta” Reggio Calabria (RC)

Istituto Istruzione Superiore Statale – Liceo Classico Statale “Oliveti – Panetta” Locri (RC)

Liceo Scientifico e delle Scienze Applicate Statale “M. Guerrisi” Cittanova (RC)

Istituto Magistrale “T. Campanella” Belvedere Marittimo (CS)

Liceo Scientifico Statale “Zaleuco” Locri (RC).

Un riconoscimento speciale la Città Metropolitana consegnerà a Chiara Luppino, allieva del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria, medaglia di bronzo alle Olimpiadi internazionali di Astronomia. La serata si concluderà con la simulazione del Cielo di Natale sotto la cupola.