«E’ davvero una bellissima iniziativa», ha commentato il sindaco Falcomatà ammirando il presepe e ringraziando il sindaco e l’assessore di Bagnara, Adone Pistolesi e Paolo Gramuglia, per «l’invito ad un evento che unisce la comunità». «I miei complimenti – ha aggiunto – non possono che andare all’associazione Rione Ingese per questo presepe e per 20 anni di attività vissuti accanto alla gente».

«Il presepe realizzato dal Rione inglese – ha spiegato il sindaco – è interamente realizzato con materiali riciclati. Quindi, è una bella pagina nella quale la tradizione dell’arte presepiale si incontra con la necessità di riutilizzare, riciclare e reinventare oggetti di scarto».

«L’amministrazione metropolitana – ha continuato Giuseppe Falcomatà – è pienamente consapevole dell’importanza del riuso e siamo qui per darne testimonianza, provando a valorizzare una vera e propria eccellenza del territorio».

Al termine dell’iniziativa, il sindaco Falcomatà, accompagnato da Pistolesi e Gramuglia, ha fatto visita alla sede della Croce Rossa di Bagnara ringraziando «i volontari per lo straordinario lavoro che svolgono, ogni giorno dell’anno, a favore di persone fragili o in difficoltà, per il coraggio, i sacrifici e la determinazione messi in campo di fronte a qualsiasi emergenza». «Le donne e gli uomini della Croce rossa – ha concluso il sindaco metropolitano – sono un esempio di umanità e dedizione per ognuno di noi».