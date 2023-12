Il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli”, insieme al Conservatorio di Musica “F. Cilea” di Reggio Calabria, che celebra il 60° della Fondazione, ha organizzato per il 30 dicembre un concerto di musica classica che si terrà al Teatro Comunale.

L’evento, dal titolo “Conservatorio di Musica “F. Cilea” – Concerto di fine anno per il Grande Ospedale Metropolitano, sarà l’occasione per salutare un anno pieno di novità durante il quale si sono raggiunti importanti obiettivi finalizzati a garantire un’assistenza migliore e tecnologicamente più avanzata. Un anno in cui ci si è lasciati alle spalle il periodo pandemico, cui l’Ospedale ha risposto puntualmente. L’auspicio del G.O.M., per l’anno che verrà, è quello di migliorare la propria capacità di far fronte alle sfide del futuro.

Il Concerto, patrocinato dal Comune e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, rappresenta anche un momento di ulteriore apertura alla città:

Pertanto, i cittadini interessati ad assistere al Concerto potranno ritirare, oggi e domani (20 e 21 dicembre), i biglietti gratuiti presso l’“Officina dell’Arte”, Via Fata Morgana n. 36, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e, nel pomeriggio, dalle 17.00 alle 20.00; e 29 e 30 dicembre dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00.

Come detto, l’ingresso è libero ed i biglietti saranno disponibili fino ad esaurimento posti.

Il Programma dell’evento:



Ludwig van BEETHOVEN Sinfonia n. 1 in do maggiore, Op. 21

I. Adagio molto – Allegro con brio

II. Andante cantabile con moto

III. Minuetto. Allegro molto e vivace

IV. Adagio – Allegro molto e vivace

* * *

Intermezzo lirico

Antonín DVOŘÁK, da “Rusalka”: Měsíčku na nebi hlubokém (Inno alla luna)

Roberta Panuccio, soprano

Giuseppe VERDI, da “Rigoletto”: Caro nome

Chiara Pirrò, soprano