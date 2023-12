A Bova Marina la notte del 30 dicembre sarà lunghissima con il Berga Night bovese. Il protagonista sarà proprio il bergamotto, in un evento straordinario che prevede l’apertura serale dei negozi, l’esibizione di artisti di strada, allestimenti di stand artigianali e di prodotti tipici al bergamotto, di stand gastronomici. Non può mancare l’intrattenimento per i più piccoli con animazione, giochi e tante altre belle sorprese da non perdere… per grandi e bambini. E ancora… tanta musica, a partire dalle 20.30 in Piazza Don Bosco con il gruppo “Zingari Felici” e alle 21.00 in Piazza Stazione non perdetevi la Band Pop-up live music. Insomma, “divertimento” sarà la parola d’ordine. Il Berga Night è un’idea nuova che vuole coinvolgere tutti i cittadini e le attività commerciali, per regalare un momento conviviale e sereno a tutti, salutando il vecchio anno e accogliendo il 2024 all’insegna del divertimento e del buon augurio per un anno migliore