Le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Uil Fpl, Fials ed il Coordinamento Rsu (Rappresentanza Sindacale Unitaria) comunicano – in un nota – che è stato siglato con la Direzione strategica aziendale del Gom di Reggio Calabria, in data 29/11/23, un importante e storico accordo. Fulcro di tale accordo è la decisione di destinare Euro 700.000,00 per l’attribuzione dei differenziali economici del personale del comparto dipendente a tempo indeterminato (progressioni economiche con relativo passaggio di fascia), obiettivo atteso da tempo e che interessa circa 1000 dipendenti del Gom di Reggio Calabria e che, grazie al lavoro portato avanti dalla delegazione trattante aziendale e sindacale, è mirato ad adeguare e migliorare le condizioni lavorative del personale del comparto dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria che sino ad oggi era stato escluso dalle precedenti progressioni.

Altro punto centrale dell’accordo riguarda la destinazione di Euro 600.000,00 da indirizzare alla graduazione degli incarichi di funzione organizzativa e dei coordinamenti costituendo ciò un passaggio fondamentale per l’organizzazione funzionale dei reparti, che – contestualmente al completamento degli incarichi dirigenziali e direttivi – consente di dare piena funzionalità alle strutture del GOM delineate dall’Atto aziendale, considerato che sono interessate varie figure del comparto (coordinatori infermieristici e non solo) per tutte le UU.OO. Il tutto è finalizzato all’elevazione qualitativa delle prestazioni offerte in considerazione che il paziente va posto al centro di ogni attività ospedaliera.

Dopo anni di vuoto contrattuale, che ha portato i dipendenti del GOM a vedere i propri contratti e gli avanzamenti di carriera bloccati per diversi anni, finalmente si è raggiunto lo sperato traguardo, sia per merito del duro lavoro dei sindacati in questione, che per la buona volontà dell’Azienda.