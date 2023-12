Mostra e condividi in tempo reale i momenti speciali con la tua famiglia o con i tuoi amici. Semplice da usare con 𝐅𝐫𝐚𝐦𝐞𝐨 𝐀𝐩𝐩, il Photo Frame può essere posizionato sia in verticale che in orizzontale: la fotografia verrà automaticamente ruotata ed adattata senza lasciare sgradevoli bordi.