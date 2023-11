La UIL SCUOLA RUA di Reggio Calabria dalla fase di Commissariamento dei suoi vertici, ha ormai cambiato pagina rispetto al passato, si è organizzata costruendo una nuova classe dirigente e aprendo anche nuove sedi in diversi punti della provincia. Nella città Metropolitana di Reggio Calabria e per tutto il suo comprensorio ha aperto ormai da qualche mese la sede in via Galileo Galilei n.1, dove ricevano per la consulenza, Il Segretario provinciale Luca Scrivano, Pasquale Grandinetti, Paolo Tripodo e l’esperto di normativa scolastica Lucio Ficara, dirigente della UIL Scuola Rua di Reggio Calabria. Questa organizzazione sindacale oltre a puntare su una consulenza di qualità, curando gli interessi di tutti gli iscritti, ha, recentemente, costituito un qualificato ufficio legale per gestire tutta la fase del contenzioso.

A tal proposito ci preme ringraziare l’avv. Vincenzo Crupi del foro di Reggio Calabria, per avere accettato l’incarico di gestione e amministrazione dell’Ufficio legale della UIL Scuola Rua di Reggio Calabria e di avere già avviato un importante e fruttuoso lavoro di tutela dei diritti dei lavoratori e lavoratrici delle scuole della nostra provincia. Nell’ufficio legale, oltre le alte competenze giurisprudenziali dell’avvocato Crupi si affiancano le forti competenze di esperto del diritto scolastico e di legislazione scolastica del sindacalista Lucio Ficara.

Cura la parte riferita al personale Ata, il sindacalista Paolo Tripodo in collaborazione con Pasquale Grandinetti, esperto in pensioni, ricostruzioni di carriera e tutto quello che riguarda l’aspetto tecnico-amministrativo.

C’è anche un’altra novità che non poteva mancare, insieme all’ufficio legale parte anche l’ufficio della “comunicazione” . Riteniamo importante comunicare con l’opinone pubblica e fare una puntuale rendicontazione sociale anche con i nostri canali interni.

La UIL Scuola Rua di Reggio Calabria, grazie al grande lavoro fatto dall’attuale Segretario provinciale Luca Scrivano e dal tesoriere Pasquale Grandinetti, sta acquisendo una ben precisa organizzazione, un chiaro indirizzo “politico-sindacale”, ma soprattutto si sta radicando fortemente in tutto il territorio della provincia reggina. La nuova sede di Locri è un esempio di come questa organizzazione sindacale sta lavorando per essere fisicamente presente in tutti i vari territori di questa grande provincia.

Tutte le RSU elette nelle liste UIL Scuola Rua della provincia di Reggio Calabria, tutti gli iscritti a questa storica organizzazione e tutti coloro che vorranno avvicinarsi ai nostri centri di consulenza, anche per riconoscerci il forte impegno che stiamo dedicando per tutta la “scuola” reggina, è importante che sappiano che la “nuova” UIL Scuola di Reggio Calabria ha cambiato le sue strutture, la sua organizzazione e soprattutto la sua classe dirigenziale.

Il nostro motto è “Rispetto” perché è proprio il rispetto del lavoro e dei lavoratori che riteniamo fondamentale per le nostre relazioni sindacali, ma portiamo avanti, in modo particolare dal nostro territorio, il principio latino: “Acta non verba”, perché crediamo che i fatti siano più importanti di mille parole.