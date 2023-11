Pietrapennata è un borgo semi-abbandonato, situato all’interno del comune di Palizzi, in provincia di Reggio Calabria.

Deve il nome alle rocce che lo caratterizzano e ne determinano l’affascinante bellezza.

Di recente, grazie all’impegno di una giovane coppia del posto, Domenico e Arianna, è stato rivalutato e, numerosi gruppi aderiscono alle loro iniziative.

Tra queste menzioniamo le visite guidate al borgo, le escursioni in collaborazione con guide aigae e i pranzi a base di prodotti stagionali e locali.

Come l’evento in programma per domani, domenica 26 novembre .

È l’ideale per chi desidera trascorrere una domenica alternativa: facendo un tuffo nel passato, immergendosi nella natura incontaminata e godendo del silenzio di un luogo in cui il tempo sembra essersi realmente fermato.

È adatto anche a tutte le età.

Contatti

Numero per le prenotazioni 3286849329 (Arianna)

Pagina Instagram

alborgodipietrapennata