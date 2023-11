Tragedia sfiorata questa mattina a Reggio Calabria. A piazza Indipendenza, un ramo di un grosso albero si è staccato ed è finito su un’auto in transito. Per fortuna solo un grande spavento per i due giovani occupanti dell’automobile.

La strada è adesso stata chiusa al traffico e transennata, con pesanti ripercussioni per la viabilità di tutto il centro cittadino.