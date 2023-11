Ultimo DJ set alle 23.00 per Sfera Ebbasta, vera e propria rapstar della musica italiana e internazionale con milioni di follower, fenomeno di ascolti online (il più cliccato in Italia su Spotify) e con 172 Dischi di Platino e 31 Dischi D’Oro all’attivo.

Le porte del PalaCalafiore verranno aperte alle 17.00 per favorire il regolare afflusso delle persone.

Dove acquistare i biglietti

Il sito del Festival è già online e consultabile all’indirizzo www.sudsoundfestival.it, mentre per l’acquisto dei biglietti è possibile visitare i siti di Dice e Vivaticket. Le vendite sono già partite con successo e i posti del parterre in piedi sono già in esaurimento.