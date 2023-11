Un modo nuovo, semplice e immediato per vedere i contenuti della nostra testata direttamente sul vostro smartphone in maniera del tutto gratuita. Iscriversi è semplicissimo. Per accedere al canale WhatsApp Strill.it dal vostro smartphone basta cliccare qui successivamente su “Iscriviti”.

Dopo esservi iscritti al canale, assicuratevi di cliccare l’icona della campanella nella parte superiore dello schermo per ricevere le notifiche, ogni volta che un nuovo contenuto verrà pubblicato sul canale.

L’iscrizione vi permetterà di non perdere nessuna notizia riguardante la Calabria e di restare sempre aggiornati in tempo reale.

Per rispettare la privacy, seguire un canale non rivelerà il vostro numero di telefono o la foto profilo all’amministratore o ad altri follower.