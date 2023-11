Lo sciopero previsto per la giornata del 17 novembre, originariamente programmato per la durata di 24 ore è stato rimodulato con una durata di quattro ore Lo sciopero è stato indetto dalle organizzazioni sindacali Filt Cgil e Uiltrasporti ed è programmato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Potrebbe non essere garantito il regolare svolgimento dei servizi di trasporto.

– GARANTITE le corse sull’intera rete da inizio servizio diurno alle ore 8.59 e dalle ore 13.00

– NON GARANTITO il servizio sull’intera rete dalle ore 9.00 alle ore 13.00

ATAM S.p.A., nei limiti degli agenti disponibili, garantirà comunque i collegamenti essenziali:

– le corse dirette ai vari Ospedali cittadini

– ed il servizio Scuolabus

MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO

•LAVORO: Migliorare stipendi e pensioni, rinnovare contratti nazionali, ridurre divari di genere.

•FISCO: Combattere l’evasione fiscale, indicizzazione automatica detrazioni, tassare extraprofitti.

•GIOVANI: Favorire lavoro stabile, eliminare precarietà, garantire diritto allo studio.

•PENSIONI: Approvare riforma pensioni, tutela potere d’acquisto pensionati.

•STATO SOCIALE: Difendere e rilanciare servizio sanitario, assunzioni, sostegno affitti.

•SALUTE E SICUREZZA: Investire in salute e sicurezza, prevenire incidenti sul lavoro.

•ACCOGLIENZA: Cambiare politica sull’immigrazione, nuove politiche di integrazione.

•POLITICHE INDUSTRIALI: Nuova strategia per affrontare crisi, transizione ambientale, innovazione.

L’Azienda adotterà ogni misura tecnico-organizzativa utile ad agevolare, al termine dello sciopero, un più celere ed integrale ripristino del servizio.

La percentuale di adesione all’ultimo sciopero nazionale di 4 ore proclamato il 16/09/2022: 20.81%.