A San Roberto si svolgerà la Festa di San Martino, con caldarroste e vino a cura della Parrocchia San Giorgio Martire, evento che sarà allietato dai canti e dalla musica tradizionale di Rocco Randazzo. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di San Roberto e della Regione Calabria.

Si tratta di un ritorno della storica sagra della castagna sanrobertese, la quale, dopo quasi vent’anni d’assenza, ritorna nel solco della tradizione per festeggiare la notte di San Martino, dove ogni mosto diventa vino. Per l’occasione giungerà da Fagnano Castello in paese il trenino delle castagne, una locomotiva capace di cuocere le caldarroste e divertire grandi e piccini.

Si invitano dunque tutti sabato 11 a partire dalle ore 18 a San Roberto in Piazza Roma.